В Архангельске не согласовали митинг памяти Немцова у Соловецкого камня из-за лыжных соревнований

Администрация Архангельска отказалась согласовать митинг памяти политика Бориса Немцова, сообщает руководитель регионального отделения партии «Парнас» Юрий Щербачев.

По его словам, власти решили провести у Соловецкого камня, где планировалась памятная акция, лыжные соревнования учащихся «с целью популяризации спорта».

Щербачев отметил, что при подаче уведомления в мэрии не сообщили об этом мероприятии. Власти Архангельска предложили организаторам альтернативную площадку для проведения митинга — около киноцентра «Маймакс».

Тем не менее, организаторы планируют провести акцию на выбранном ранее месте, поскольку площадка у Соловецкого камня является гайд-парком, где можно проводить публичные мероприятия без согласования.

«Мы уведомили об этом мэрию. Если на несогласованный митинг явится больше установленного для этого случая людей, организаторы готовы нести ответственность», — подчеркнул Щербачев.

20 февраля марш памяти Немцова отказались согласовать на выбранном месте в Горно-Алтайске из-за того, что рядом с площадкой стоит перинатальный центр. Организатором предоставили альтернативное место на окраине городского парка. Ранее администрация Кирова также отказала в проведении акции.

В Москве после переговоров мэрия согласовала шествие на 24 февраля: оно пройдет от Страстного бульвара по кольцу до проспекта Академика Сахарова, начало сбора участников — в 13:00. В Санкт-Петербурге мэрия согласовала акцию на площади Ленина.

Бориса Немцова застрелили 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве. Виновными в убийстве политика суд признал Заура Дадаева, Анзора и Шадида Губашевых, Тамерлана Эскерханова и Хамзата Бахаева. Они получили от 19 до 11 лет колонии строгого режима. Родные Немцова считают, что преступление не раскрыто, поскольку не назван заказчик убийства.