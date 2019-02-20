В Москве повторно задержали активиста «Ассоциации народного сопротивления»

В Москве задержали активиста «Ассоциация народного сопротивления» (АНС) Александра Буимова. Об этом «Новой газете» рассказал бывший лидер движения Дмитрий Карасев.

Александр Буимов. Фото взято из соцсетей

По его словам, к дому Буимова приехали двое людей в штатском. Представившись сотрудниками уголовного розыска, они заявили, что проводят проверку на распространение наркотиков.

После этого они увезли активиста якобы для беседы. Местонахождение Буимова пока неизвестно. Карасев назвал обвинения в отношении активиста ложными, поскольку тот по своим идейным убеждениям не употребляет даже алкоголь.

Буимова вместе с еще одним активистом АНС Георгием Коробовым задержали 16 февраля. Они планировали провести экопикет в районе метро «ВДНХ», но по пути их остановили сотрудники полиции.

В отделе у задержанных взяли отпечатки пальцев, их заставили написать объяснительные записки. После этого активистов отпустили без составления протокола.

Предлогом для задержания было якобы отсутствие у активистов регистрации. В самой АНС считают, что поводом стала акция, прошедшая в районе метро «Сокольники». Тогда, 15 февраля, активисты перекрыли часть дороги и выступили с рядом лозунгов, в том числе «За свободный интернет».