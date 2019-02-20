В Сургуте семеро последователей «Свидетелей Иеговы» пожаловались на пытки во время допроса. Власти это отрицают

Семеро последователей «Свидетелей Иеговы» (запрещенной в России экстремистской организации), задержанных в Сургуте 15 февраля, пожаловались на пытки в здании городского Следственного комитета, куда их доставили на допрос. Об этом представители конфессии сообщили на своем сайте. В ведомстве информацию отрицают.

В здании следственного отдела по городу Сургут на Островской улице у задержанных верующих требовали рассказать об устройстве общины, ее руководителях и последователях, а также разблокировать свои телефоны.

«Во время допроса они отказывались оговорить себя и своих единоверцев. После ухода дежурного адвоката

их связывали скотчем руки за спиной и избивали, раздевали догола, обливали водой и применяли электрошокер. Истязания продолжались на протяжении нескольких часов»,

— утверждают «Свидетели Иеговы в России», добавляя, что несколько из них зафиксировали увечья в медпункте и обратились с жалобами в надзорные органы.

По словам представителя окружного СК, «никакого физического или психического, психологического воздействия на них не оказывалось», а заявлений о пытках от них также не поступало.

Обыски и задержания у 15 членов сургутской общины «Свидетелей Иеговы» прошли 15 февраля. Следственный комитет возбудил уголовное дело об создании и участии в деятельности запрещенной организации, а также о вербовке (ч.1, ч. 1.1, ч. 2 ст.282.2 УК).

Троих последователей арестовали, предъявив им обвинение в создании экстремистской организации (ч. 1 ст. 282.2 УК). Всего, как оценили в ведомстве, в общину могли входить около 250 человек.

В начале февраля обыски прошли у последователей «Свидетелей Иеговы» и в другом городе округа — Урае. Одного из задержанных, местного жителя Андрея Сазонова, 8 февраля арестовали по делу об организации деятельности запрещенной организации.