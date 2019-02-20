Голикова оценила реализацию в 2019 году предложенных Путиным льгот в 80 млрд рублей

Реализация в 2019 году социальных льгот, предложенных президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, потребует около 80 млрд рублей, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире «Первого канала». Более точную сумму определят весной к внесению поправок в бюджет.

«То, что выпадает на 2019 год по социальному блоку <..> оценивается в порядка 80 млрд рублей, — сказала она. — Безусловно, на 2020 год эти цифры больше, потому что туда добавляются дополнительные меры и, безусловно, растет контингент получателей тех льгот, которые сегодня озвучены президентом» (цитата по ТАСС). Она также подтвердила, что в бюджете на 2019 год есть необходимые средства на льготы.

Путин преложил установить льготную ставку по ипотеке для семей с двумя и более детьми на весь срок кредита, выделять многодетным семьям по 450 тысяч рублей для погашения ипотеки, а также снизить налог на жилплощадь по принципу «больше детей — меньше налог».

С 1 января 2020 года президент также предложил увеличить размер выплат за первого и второго ребенка до двух прожиточных минимумов, с 1 июля — поднять до 10 тысяч рублей пособия для детей-инвалидов. Кроме того, он поставил перед правительством задачу повысить пенсии и единые денежные выплаты сверх прожиточного минимума пенсионеров.

По подсчетам вице-премьера Голиковой, на пособия при рождении первого и второго ребенка, с 2020 года могут рассчитывать около 770 тысяч семей. Глава Минтруда Максим Топилин также говорил, что пособия коснутся 70% семей. Сейчас выплаты получают около 520 тысяч семей.