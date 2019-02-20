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Главу подмосковного Дзержинского арестовали по делу о взятке в 20 тысяч долларов

Политика

 

Пресненский суд Москвы арестовал до 18 апреля и.о. главы подмосковного города Дзержинский Сергея Грибинюченко по делу о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК), передает РАПСИ.

Заседание проходило в закрытом режиме из-за возможного оглашения сведений о частной жизни Грибинюченко.

Его задержали 18 февраля на парковке у торгового центра, где, по версии следствия, он получал около 20 тысяч долларов США за покровительство частной компаний при исполнении муниципальных контрактов с администрацией Пушкинского района.

Грибинюченко временно возглавил Дзержинский 25 января.  До этого он был главой Пушинского района Подмосковья.

Теги:
взятки, пушкино, Подмосковье , va
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