Около пятисот студентов ВШЭ отстранили от занятий из-за отсутствия прививки от кори

До 477 снизилось число студентов Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ), обучающихся на направлениях «Журналистика» и «Медиакоммуникации», которых отстранили от занятий из-за отсутствия справок о прививках от кори, уточнили «Новой» в пресс-службе университета. Также отстранены два преподавателя. Накануне «Сноб» сообщал о 562 отстраненных студентах.

Меры ввели после обнаружения кори у студента-третьекурсника: с 15 по 19 февраля одно из зданий университета в Хитровском переулке закрывали на карантин, а до этого учащихся бесплатно прививали. Заболевший третьекурсник не проживал в общежитии, поэтому там карантин не вводился.

Студентов отстранили до 22 февраля. Если новых случаев заболевания не будет, то ограничения снимут, уточнили в пресс-службе. Пропуски занятий не будут считать прогулами, а студентам будут высылать задания на электронную почту.

Напомним, в прошлом году произошел резкий скачок заболеваемости корью в Европе, большая часть случаев пришлась на Украину — 53 из 87 тысяч зафиксированных Всемирной организацией здравоохранения случаев. Россия по числу заболевших в регионе занимала шестое место (2256 человек).

В этом году заболевания кори обнаружили в городах по всей стране: в Москве ввели карантин в двух школах, очаг болезни нашли в хостеле на юго-востоке города, в Петербурге заболели восемь жителей дома во Фрунзенском районе (очагами также считаются три районных детских сада, пишут «Санкт-Петербургские ведомости»), а во Владимирской области — более 50 цыган из села Сновицы.

СМИ также писали о новых случаях в Екатеринбурге, Чите и Сургуте. При этом в Роспотребнадзоре в конце января ситуацию в стране называли стабильной, а также добавляли, что благодаря высокой «иммунной прослойке» распространяется лишь каждый пятый случай заражения.