Активисты SERB сорвали показ фильма Красовского «Праздник» в «Мемориале»

Около 20 активистов движения SERB сорвали показ комедии Алексея Красовского «Праздник» о праздновании Нового года в блокадном Ленинграде в здании правозащитного общества «Мемориал». Об этом представители «Международного Мемориала» написали в фейсбуке.

Активисты, в том числе лидер движения Игорь Бекетов (Гоша Тарасевич), ворвались в здание на Карятном ряду спустя 10 минут после начала показа с криками «Позор», «Вы показываете кино без прокатного удостоверения», «Зачем вы продаете нашу родину?».

Спустя час на место приехала полиция, а также журналисты телеканала НТВ. Полицейские вывели провокаторов из здания, однако задерживать их не стали. После этого организаторы не стали отменять мероприятие и продолжили его.

Действие сатирического фильма «Праздник» происходит в канун 1942 года на тайной даче в блокадном Ленинграде, где семья чиновника Воскресенского, живущая «на особом положении», тайно встречает Новый год. Главные роли в кинокартине играют Ян Цапник, Алена Бабенко, Тимофей Трибунцев, Павел Табаков.

В январе режиссер выложил «Праздник» в общий доступ на сервисе YouTube после того, как идею картины еще до ее выхода раскритиковали депутаты Госдумы. Так, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак требовал от Минкульта не выдавать фильму прокатное удостоверение, а прокуратура после этого начала проверку фильма.