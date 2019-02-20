«Рособоронэкспорт» потребовал 11 млрд рублей от оператора перевозок С-400 в Китай. Ракеты уничтожили из-за повреждений при шторме

«Рособоронэкспорт» подал два иска на 165 млн долларов и 1,79 млн евро (всего около 11 млрд рублей) к морскому агентству «Балтик Транс-порт», занимавшемуся перевозкой зенитных систем С-400 в Китай, на это обратила внимание «Фонтанка». В прошлом году ракеты пришли в негодность после шторма и их пришлось уничтожить.

На сайте Арбитражного суда Москвы зарегистрированы два дела «Рособоронэкспорта» против «Балтик Транс-порт»: заседание по первому пройдет в закрытом режиме 5 марта, по второму — 19 марта.

Об уничтожении ракет рассказал глава «Ростеха» Сергей Чемезов на проходящей в Абу-Даби военной выставке. «К сожалению, произошла авария. Судно, которое везло эти ракеты, попало в шторм, и были вынуждены все эти ракеты уничтожить», — заявил он.

Сухогруз «Никифор Бегичев», оператором которого была «Балтик Транс-порт», как уточняет «Фонтанка», попал в шторм 3 января прошлого года в проливе Ла-Манш, из-за этого перевозимое оборудование залило морской водой. Помимо зенитных управляемых ракет, пострадала также многофункциональная радиолокационная станция, писал РБК. Источник издания оценивал общую стоимость перевозимого груза в 1,3 млрд рублей.

Китай заключил с Россией контракт на поставку С-400 «Триумф» в 2014 году, став первым зарубежным заказчиком систем. «Балтик Транс-порт» начала поставки в декабре 2017 года и первые комплексы Китай получил в 2018 году.

В сентябре прошлого года США впервые ввели вторичные санкции в отношении страны за сделки с Россией в военной области (в 2015 году Китай заказал 24 истребителя на сумму более 2 миллиардов долларов). Россия также заключила контракты на поставки С-400 с Турцией и Индией. При этом США уже пригрозили Турции санкциями, если она все же закупит вооружение у России. Несмотря на это, с Индией договор о поставках пяти полков был подписан в октябре.