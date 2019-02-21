СПЧ попросил Генпрокуратуру проверить законность строительства мусорного полигона во Владимирской области

Совет по правам человека при президенте попросил Генпрокуратуру провести проверку законности размещения мусорного полигона в лесу у сельского поселения Филипповское Владимирской области, говорится в сообщении на сайте СПЧ.

СПЧ также попросил у надзорного ведомства проверить законность резонансных случаев вырубки леса на землях сельскохозяйственного назначения — в том числе в Смоленской области в бассейне реки Иночь, в Ирбейском районе Красноярского края, у вологодского села Сизьма и у села Турочак в Республике Алтай.

Протесты в Филипповском из-за строительства мусорного полигона начались летом 2017 года. Рослесхоз встал на их сторону и через суд потребовал признать незаконной продажу местной администрацией 1500 гектаров леса «Метровагонмашу» в 2016 году, поскольку спорный участок входит в Гослесфонд.

В Филипповском нет центрального водоснабжения, и жители пользуются колодцами и личными скважинами. Предварительные гидрогеологические экспертизы показали, что грунтовые воды в этом районе будут отравлены через полтора года после захоронения первых отходов.