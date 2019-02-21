Bloomberg: правительство Мадуро поручило компаниям открыть счета в России

Представители режима президента Николаса Мадуро на встрече с топ-менеджментом около полусотни компаний, торгующих товарами широкого потребления, поручили им открыть иностранные счета в странах, поддержавших Мадуро, — России, Турции, Китае и Индии. О содержании встречи агентству Bloomberg рассказали два источника.

Встречу в президентском дворце в Каракасе в понедельник, 18 февраля, провели вице-президент по экономике Тарек эль-Ассами и министр внутренних дел Уильям Контрерас. Для защиты от возможных санкций они также настояли на том, чтобы те начали выстраивать отношения с поставщиками в этих странах.

Минфин Венесуэлы также будет проводить специальные рабочие встречи для топ-менеджмента о том, как открывать иностранные счета, дата их начала не приводится. При этом бизнесменов предупредили о том, что им грозит наказание за срывы производства. Цены на товары у них также попросили не повышать — инфляция в стране якобы уже начала замедляться.

Напомним, новые санкции США в отношении режима Николаса Мадуро затронули нефтяную госкомпанию PDVSA — из-за этого ее активы на 7 млрд долларов оказались заблокированы. Reuters сообщало, что российский Газпромбанк также принял решение о заморозке ее счетов для избежания вторичных санкций США, однако в PDVSA заявили, что это так и не было сделано. Помимо этого, в банке отрицали, что компания открыла у них новые счета.

Санкциями США выразили поддержку спикеру парламента страны Хуану Гуайдо, который 23 января, после протестов из-за второй инаугурации Мадуро, объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Власти США признали его «переходным президентом», в ответ действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с США.