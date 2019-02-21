В США задержали подозреваемого в отмывании 8 млн долларов и выводе их в Россию

Власти США задержали 51-летнего гражданина страны Игоря Бузюкова, проживающего во Флориде, по подозрению в отмывании 8,5 млн долларов и выводе их в Россию, говорится на сайте прокуратуры штата Нью-Джерси.

По версии следствия, Бузюков вместе с неустановленными лицами с февраля по июль прошлого года использовал мошенническую схему со счетами клиентов занимающейся финансовыми технологиями компании из Сан-Хосе (штат Калифорния).

Один или несколько подозреваемых от лица клиентов компании просили у руководства калифорнийской фирмы просили добавить к уже имеющемуся настоящему банковскому счету еще один «для получения платежей от клиентов электронной торговли». Эти счета контролировались зарегистрированной на Бузюкова корпорацией.

Большую часть полученных средств они перевели на счета физлиц в России, Турции и Украине, отметил Крейг Карпенито. 21 февраля Бузюкову должны предъявить обвинение в федеральном суде штата Майами. Ему грозит до 20 лет лишения свободы и штраф в размере 500 000 тысяч долларов.