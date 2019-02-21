ФТС: только 3% покупок россиян в иностранных интернет-магазинах превышают 20 евро

Снижение суммы беспошлинного ввоза не сказалось на работе Федеральной таможенной службы, поскольку большая часть покупок россиян в иностранных интернет-магазинах не превышает 20 евро. Заявление замглавы ведомства Александра Попова передает Интерфакс.

«Мы уже живем с лимитом 500 евро, никаких сложностей не возникло. За рамками стоимости покупки в 20 евро у нас 2 или 3% выходит», — сказал Попов на пресс-конференции во Владивостоке. В дальнейшем сложностей, связанных со снижением порога беспошлинного ввоза, также не возникнет, добавил он.

Порог беспошлинного ввоза в Россию наземным транспортом снизился до 500 евро с 1 января этого года. Подобную меру ввели также и другие страны-участницы Евразийского экономического союза: помимо России, в него также входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

Осенью «Почта России» рассказывала о долях отправлений в Россию из разных стран — в период с января по сентябрь прошлого года 94% приходилось на Китай, в 2016 году показатель составлял 89%. Представители китайской торговой площадки AliExpress тогда не стали раскрывать «Коммерсанту» объем посылок, отметив, что Россия входит в топ-3 международных направлений для компании.