В Приморье родители, наказавшие школьника-хулигана, подали встречное заявление о побоях

В приморском городе Большой камень родители девочки, наказавшие школьника-хулигана, подали встречное заявление о побоях в полицию, сообщили РИА Новости в краевом управлении МВД.

Накануне уголовное дело о побоях (ст. 116 УК) возбудили в отношении самих родителей: они, как сообщали СМИ, силой завели в туалет пятиклассника, где избили его и окунали головой в унитаз.

До этого школьник «систематически издевался над их детьми» — в том числе за несколько дней до этого ударил одноклассницу в живот, из-за чего ее доставили в больницу с подозрением на разрыв селезенки, писало местное издание Deita.ru.

Мать девочки также рассказала PrimaMedia, что он также постоянно бил детей в школе, отбирал у них деньги, портил и кромсал ножом их вещи, однако администрация школы игнорировала жалобы родителей. При этом она отрицала, что хулигана били — по ее словам, у того пошла кровь носом.

По данным PrimaMedia, мальчика воспитывает одна бабушка, которая не справляется с ним: ребенок постоянно конфликтует с другими детьми и состоит на учете в полиции.