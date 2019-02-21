На задержанного активиста «Ассоциации народного сопротивления» составили протокол о нарушении правил митингов

Полицейские составили протокол о повторном нарушении правил митингов (ч. 8 ст. 20.2 КоАП) на активиста националистического движения «Ассоциация народного сопротивления» Александра Буимова, которого задержали накануне вечером. Об этом «Новой» рассказал юрист Николай Зборошенко.

Офицер дежурной части отдела по району Сокольники сообщила Зборошенко по телефону, что правонарушение касается «акции у "Макдональдса"». Других подробностей она не приводила, с постановлением он еще не ознакомился. Представители АНС не смогли на основе этих слов уточнить, о какой акции идет речь.

Поскольку статья предполагает административный арест, срок задержания продлили на 48 часов. Заседание пройдет в Преображенском районном суде, время еще не назначено.

Буимова задержали накануне вечером в районе Измайлово. По словам представителей движения, двое в штатском, представившиеся сотрудниками уголовного розыска, пришли к ним якобы для проверки сообщений о распространении наркотиков. Хотя в квартире были и другие представители движения, они задержали только Буимова, спрашивая до этого о его политической деятельности.

Представители АНС долгое время не могли найти его в окрестных отделах полиции, однако на утро стало известно, что его доставили в отдел по району Сокольники.

Несанкционированная акция у метро «Сокольники» 15 февраля. В поддержку свободного интернета активисты с плакатом перекрыли дорогу и жгли файеры. Фото: Светлана Виданова / специально для «Новой»

До этого Буимова вместе с еще одним активистом АНС Георгием Коробовым задержали 16 февраля. Они планировали провести экопикет в районе метро «ВДНХ», но по пути их остановили сотрудники полиции. В в АНС связывали задержание с прошедшей за день до этого акцией у метро «Сокольники», в рамках которой активисты перекрыли часть дороги и выступили с рядом лозунгов, в том числе «За свободный интернет».