В ОНК рассказали о нарушениях при содержании в СИЗО основателя Baring Vostok Майкла Калви

Обновление 10:25 Следствие предъявило Калви обвинение в мошенничестве в особо крупном размере в составе группы (ч. 4 ст. 159 УК), сообщил источник ТАСС.

Основатель инвестиционной компании Baring Vostok Майкл Калви, арестованный по делу о мошенничестве, содержится в СИЗО с нарушением регламента, сообщил ТАСС секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

Правозащитники отметили, что с ним в одной камере находится обвиняемый в покушении на жизнь судьи, что является нарушением регламента ФСИН: обвиняемые в экономических преступлениях должны содержаться отдельно от обвиняемых в насильственных преступлениях.

После карантина Калви перевели в восьмиместную камеру, другого фигуранта дела, гражданина Франции Филиппа Дельпаля, — в четырехместную. Других жалоб на условия у них нет, члены ОНК также попросили выдать ему второй матрас, положенный ему из-за проблем со спиной.

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Напомним, основателя инвестиционной компании Baring Vostok Майкла Калви и еще пятерых его партнеров арестовали в феврале по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). По версии следствия, в феврале 2017 года Калви убедил акционера банка «Восточный» принять у «Первого коллекторского бюро» акции компании International Financial Technology Group в счет долга на 2,5 млрд рублей. Фигуранты дела якобы предоставили ложный отчет, в котором рыночная цена акций была завышена.

Калви отрицает вину и считает причиной возбуждения дела конфликт между акционерами «Восточного». В защиту Калви ранее выступили глава Сбербанка Герман Греф, политики Борис Титов и Анатолий Чубайс. Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин говорил, что ситуация с арестом главы Baring Vostok является «чрезвычайной для экономики», а представители пяти российских бизнес-ассоциаций просили у главы Следственного комитета Александра Бастрыкина перевести Калви под домашний арест.