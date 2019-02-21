В Подмосковье военного приговорили к восьми годам строгого режима за передачу полигона под строительство коттеджей

Одинцовский гарнизонный военный суд Московской области приговорил к 8,5 годам колонии строгого режима, а также к штрафу в 400 тыс. рублей командира части «Истра-1» воздушно-космических сил Николая Кошечкина, пишет «Коммерсант».

Суд признал, что в 2008 году Кошечкин, бывший тогда заместителем командира части, не установил на кадастровый учет участок полигона со складами для хранения взрывчатки (ч. 3 ст. 285 УК).

В 2015 году узнавшие об этом от него гражданские лица по подложным документам оформили около 22,6 га земли под складами в частную собственность. После один из них в рамках мирового соглашения передал землю другому, директору ФКУ «Управление капитального строительства МЧС России» Евгению Леонову.

Когда бизнесмены показали Кошечкину документы на землю, тот «из корыстной заинтересованности» предоставил им солдат и технику для расчистки территории, где построили коттеджные поселок «Счастье».

При обысках у него нашли списанные ампулы с морфином и промедолом (ст. 228, ст. 229 УК), а также незарегистрированное оружие, коллекционные револьверы Лефоше и Defender, дульнозарядный капсульный пистолет и боеприпасы к ним (ст. 222, ст. 226 УК). Кроме этого, его обвинили в незаконной продаже газотурбинных агрегатов питания от ракетных комплексов С-300 (ч. 3 ст. 160 УК).

Кошечкина лишили звания полковника запаса, однако отбирать у него медали «За боевые заслуги» и «70 лет Вооруженным силам СССР» суд не стал. Суд также отказал Минобороны в возмещении 310 млн рублей ущерба, при этом военное ведомство может взыскать с него 100 тыс. рублей по иску, поданному военным прокурором.

Арест сняли с найденных у его семьи 20 млн долларов, для возмещения ущерба оставили под арестом земельный участок в 5 тыс. кв. м в Тверской области, сарай в Подмосковье, а также 1,3 тыс. евро и 1 тыс. долларов.