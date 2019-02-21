Новосибирского кардиохирурга подозревают в хищении 1,3 млрд рублей. Год назад он стал финалистом конкурса «Лидеры России»

В Новосибирске по подозрению в хищении в сфере госзакупок на сумму около 1,3 млрд рублей и отмывании денег задержали заместителя директора национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) Минздрава кардиохирурга Евгения Покушалова. Об этом пишет «Коммерсант». 22 февраля ему изберут меру пресечения.

Хирурга, по данным издания, задержали утром 20 февраля на рабочем месте, в его кабинете провели обыск. Дело расследуется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и ст. 174.1 УК РФ (легализация капиталов, полученных преступным путем). Покушалову грозит до 10 лет лишения свободы.

По данным газеты, задержание может быть связано с выявленными региональным управлением Федеральной антимонопольной службы (ФАС) фактами картельного сговора между поставщиками клиники, в результате которого был получен незаконный доход в размере 6 млрд и 570 млн рублей. В самой клинике ранее утверждали, что не отвечают за действия поставщиков и не комментируют их.

Кроме того, директор клиники Александр Караськов назвал происшедшее «беспределом» и добавил, что Покушалов был далек от сферы финансов и занимался только наукой.

Покушалов в 2005 году защитил докторскую диссертацию, а спустя 10 лет получил звание члена-корреспондента РАН. Хирург является автором около 300 научных работ и получил награду за научное обоснование и внедрение в клиническую практику «новой концепции снижения заболеваемости и смертности среди пациентов с нарушениями ритма сердца».

В прошлом году Покушалов стал финалистом конкурса «Лидеры России» и присутствовал на встрече с Владимиром Путиным.