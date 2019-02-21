Госдума приняла закон о паллиативной медицинской помощи

Государственная Дума приняла в третьем чтении закон о паллиативной медицинской помощи. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Согласно закону, паллиативная медицинская помощь — это комплекс мероприятий, направленный «на улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан и облегчение боли, других тяжелых проявлений заболевания». Закон предусматривает лечение «методами и лекарственными препаратами, в том числе наркотическими лекарственными препаратами и психотропными лекарственными препаратами».

Паллиативная помощь, согласно документу, может оказываться как в стационаре, так и на дому. Кроме того, паллиативная помощь может быть оказана, даже «если состояние гражданина не позволяет выразить ему свою волю и отсутствует законный представитель». Решение об этом будет «приниматься врачебной комиссией либо, если собрать врачебную комиссию невозможно, — консилиумом врачей или непосредственно лечащим (дежурным) врачом».

«В Послании Федеральному Собранию Президент РФ Владимир Путин поручил как можно скорее завершить работу над законопроектом о паллиативной помощи – сегодня закон принят в третьем чтении», — сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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Ранее глава фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявила о необходимости облегчить доступ пациентов к обезболивающим препаратам. По ее словам, декриминализация статьи 228.2 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление наркотических средств, психотропных веществ и содержащих их растений) поможет справиться с проблемой, так как врачи опасаются назначать обезболивающие, опасаясь уголовной ответсвенности.

«Обезболивание не назначается не потому, что его нет в аптеках, а потому, что его не назначают врачи. Потому что врачи недообучены, с одной стороны, а с другой стороны, в Уголовном кодексе есть такая статья 228.2. Эта статья – страшная штука для врачей, потому что любая ошибка в процедуре выписывания, назначения, хранения, списывания – это уголовная ответственность. И эти дела есть каждый год», – сказала Федермессер.