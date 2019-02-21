Уральского рабочего, вышедшего с пикетом к Кремлю, уволили с завода

Руководство завода «Форэс» в городе Сухой Лог Свердловской области после консультации с профсоюзом приняло окончательное решение об увольнении шихтовщика Рустама Корелина, который в январе провел пикеты в Москве у Дома правительства и на Красной площади, требуя повышения зарплаты.

«Приказа об увольнении на данную секунду нет, но, насколько я понимаю, он появится, — заявил «Новой газете» заместитель исполнительного директора «Форэса» Андрей Расторгуев. — В ходе переговоров руководства завода с председателем профсоюза позиции сторон не изменились: решение об увольнении остается в силе».

Сам Корелин в разговоре с «Новой» сообщил, что намерен оспаривать решение о своем увольнении в судебном порядке. Председатель профсоюза завода «Форэс» в Сухом Логу Дмитрий Дудырин подтвердил, что профсоюз ищет юриста для оспаривания решения по Корелину.

Шихтовщик третьего разряда Рустам Корелин 17 и 18 января провел в Москве два пикета, требуя повышения зарплаты рабочим. По словам шихтовщика, на уральских предприятиях люди, работающие на вредных производствах, получают по 25-30 тысяч рублей в месяц. Корелин требовал повысить зарплаты заводских рабочих до средних по региону: для Свердловской области это 42 тысячи рублей.

Во время пикета на Красной площади Корелина задержали. Рабочий заявил, что не знал о запрете проводить публичные акции у Кремля. Впоследствии суд оштрафовал его на 10 тысяч рублей.