Основателю Baring Vostok Майклу Калви предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве
Основателю инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви предъявили обвинения в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Эту информацию Интерфаксу подтвердил его адвокат Дмитрий Клеточкин.
По словам источника ТАСС, следствие намерено предъявить сегодня обвинение и остальным фигурантам дела.
Ранее обвинение в особо крупном мошенничестве предъявили двум другим фигурантам дела — партнеру Baring Vostok Вагану Абгаряну и директору фонда по инвестициям Ивану Зюзину. Всего по делу Калви, помимо него самого, проходят пятеро человек.
Майкла Калви арестовали в Москве 16 февраля. По версии следствия, в феврале 2017 года он убедил акционера банка «Восточный» принять у «Первого коллекторского бюро» акции компании International Financial Technology Group в счет долга на 2,5 млрд рублей.
Фигуранты дела якобы предоставили ложный отчет, в котором рыночная цена акций была завышена. Калви отрицает вину и считает причиной возбуждения дела конфликт между акционерами «Восточного».
В его зашиту выступили глава Сбербанка Герман Греф, политики Борис Титов и Анатолий Чубайс, председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, а также представители пяти российских бизнес-ассоциаций, которые попросили следствие перевести Калви под домашний арест.