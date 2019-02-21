Основателю Baring Vostok Майклу Калви предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве

Основателю инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви предъявили обвинения в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Эту информацию Интерфаксу подтвердил его адвокат Дмитрий Клеточкин.

По словам источника ТАСС, следствие намерено предъявить сегодня обвинение и остальным фигурантам дела.

Ранее обвинение в особо крупном мошенничестве предъявили двум другим фигурантам дела — партнеру Baring Vostok Вагану Абгаряну и директору фонда по инвестициям Ивану Зюзину. Всего по делу Калви, помимо него самого, проходят пятеро человек.

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Майкла Калви арестовали в Москве 16 февраля. По версии следствия, в феврале 2017 года он убедил акционера банка «Восточный» принять у «Первого коллекторского бюро» акции компании International Financial Technology Group в счет долга на 2,5 млрд рублей.

Фигуранты дела якобы предоставили ложный отчет, в котором рыночная цена акций была завышена. Калви отрицает вину и считает причиной возбуждения дела конфликт между акционерами «Восточного».

В его зашиту выступили глава Сбербанка Герман Греф, политики Борис Титов и Анатолий Чубайс, председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, а также представители пяти российских бизнес-ассоциаций, которые попросили следствие перевести Калви под домашний арест.