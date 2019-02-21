Более 40 адвокатов решили вступить в дело петербургских защитников. Ранее следователь ФСБ обвинил их в оскорблении

Более 40 адвокатов из Петербурга и Москвы выступили против преследования Андрея и Михаила Зломновых, представляющих сторону защиты культуролога Павла Зломнова, рассказавшего о пытках со стороны сотрудников ФСБ, об этом сообщает «Коммерсант».

Павел Зломнов обвиняется в незаконном хранении оружия и оправдании терроризма. Отец и брат культуролога, ставшие его адвокатами, оказались фигурантами уголовного дела об оскорблении следователя, который ведет дело Зломнова.

«Коммерсант» отмечает, что более 40 адвокатов из Москвы и Петербурга решили защищать семью после того, как руководитель группы следственной службы управления ФСБ Даниил Саблин подал жалобу на Андрея и Михаила Зломновых в декабре прошлого года.

Он считает, что Зломновы 22 августа 2018 года «умышленно, незаконно и на почве неприязненного отношения» при понятых оскорбили его. Это произошло якобы во время предъявления обвинения в незаконном хранении оружия культурологу.

После этого 27 декабря прошлого года руководитель Главного следственного управления Следственного комитета по Петербургу Александр Клаус возбудил уголовное дело об оскорблении представителя власти (ст. 319 УК). Издание отмечает, что понятые выступили свидетелями по делу. При этом, по словам Андрея Зломнова, в протоколе, который составили после следственных действий, замечания о якобы допущенных адвокатами оскорблениях отсутствуют. Защитникам в настоящее время обвинение не предъявили.

Адвокат «Команды 29» Иван Павлов сообщил «Коммерсанту», что «в дела Зломновых уже вступили получившие ордера 21 адвокат, и еще 24 их коллеги заявили о готовности к ним присоединиться, планируется, что в каждом заседании суда будет участвовать примерно по 10 защитников».

Напомним, Зломнова задержали 31 января 2018 года по делу о незаконном обороте оружия. При задержании, по словам родственников Зломнова, сотрудники ФСБ «прыгали по нему, отбили почки, голову, руку». Другой фигурант этого дела Роман Гроздов также говорил о пытках. Зломнова выпустили под подписку о невыезде по делу о незаконном обороте оружия и сразу же задержали по новому делу о призывах к терроризму. Ломоносовский районный суд Ленинградской области поместил Зломнова в СИЗО.

Уголовное дело об оскорблении полицейского возбуждено против адвоката из Краснодара Михаила Беньяша. Его обвиняют в том, что 9 сентября прошлого года до начала акции против пенсионной реформы во время задержания он три раза ударил полицейского в лицо, а также укусил его за руку (ч. 1 ст. 318 УК). Заседание по делу проходит 21 февраля.

Потерпевшие по делу — оперативники уголовного розыска Дмитрий Юрченко и Егор Долгов — утверждают, что увидели адвоката на улице, разъяснили ему обстоятельства задержания, показали служебные удостоверения и попросили проехать с ними в отдел. При этом, по словам самого адвоката, двое неизвестных в штатском насильно посадили его и свидетеля Ирину Бархатову в автомобиль, избили и отобрали телефоны и личные вещи.