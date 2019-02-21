РБК: фигуранты дела Арашуковых поставляли газ несуществующим абонентами и списывали его как потерянный

Служба экономической безопасности (СЭБ) ФСБ России раскрыла детали хищения газа, в котором обвиняются отец сенатора от Карачево-Черкесии Рауль Арашуков и его предполагаемые сообщники. Об этом сообщает РБК со ссылкой на справку службы, подлинность которой подтвердил источник, знакомый с ходом расследовнания.

Из нее следует, что Рауль Арашуков и члены предполагаемого преступного сообщества открывали в базах данных «Газпром межрегионгаза» фиктивные счета.

Они привязывались к плательщику с недействительным адресом или вообще не привызывались к абоненту, что позволяло создавать «условия для искусственного формирования якобы разбаланса газа».

Газ, поставляемый таким плательщикам, участники предполагаемой преступной группы забирали себе, а в отчетах «Газпрому» указывали, что взыскать плату за газ в полном объеме невозможно. По версии ФСБ, обвиняемые расхитили газ на сумму более 31 млрд рублей, большая часть из которых должна была быть поставлена в Дагестан.

В конце января силовики задержали сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова, советника гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз». Первого обвинили в участии в преступном сообществе (ст. 210 УК), давлении на свидетеля (ч. 4 ст. 309 УК) и причастности к двум убийствам.

Арашукова-старшего обвинили в создании преступного сообщества и хищении природного газа (ч. 4, ст. 159, ч. 3 ст. 210 УК). Вместе с ним по делу арестованы еще пять человек, связанных с отделениями «Газпром межрегионгаза», еще двое объявлены в розыск.