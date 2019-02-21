В Приморье отстранили директора школы, в которой родители окунули проблемного ученика головой в унитаз

Директора школы № 2 в городе Большой Камень (Приморский край) временно отстранили от должности после того, как родители учеников окунули проблемного подростка головой в унитаз. Против нее начато служебное расследование, сообщил врио вице-губернатора Константин Межонов.

По его словам, за все, что происходит в школе, ответственность несет начальник учебного учреждения. Кроме того, уволили руководителя класса, в котором произошел инцидент, на его место решили назначить «более опытного педагога».

Начальнику управления образования города объявили выговор за недостаточный контроль, в том числе по пропускному режиму в школе.

«Ни в коем случае никакого рукоприкладства быть не должно, тем более по отношению к ребенку! В настоящее время в отношении родителей и того человека, который поднял руку на мальчика, ведутся следственные действия», — подчеркнул Межонов.

Родители учеников неоднократно жаловались на 12-летнего пятиклассника, который «терроризировал» их детей и портил вещи. По их словам, однажды он пришел в школу с ножом и ранил девочку, после чего она попала в больницу с подозрением на разрыв селезенки.

«Как нам еще можно было достучаться до небес? Или нужно было подождать, пока он кого-нибудь убьет? Моя дочь сейчас в больнице с подозрением на повреждение селезенки, он бил ее ногами в живот во всей силы! Она почти не спит и плачет от боли, и я не знаю, что будет дальше! И это далеко не первый случай насилия над детьми», — рассказывала мать пострадавшей.

20 февраля, не дождавшись решения полиции, куда родители подали на мальчика заявление, они пришли в школу, отвели ребенка в мужской туалет и окунули головой в унитаз. После этого следователи возбудили уголовное дело по ст. 116 УК (нанесение побоев или иных насильственных действий, причинивших физическую боль из хулиганских побуждений).

Как сообщает PrimaMedia, проблемный пятиклассник растет без родителей, его воспитывает одна бабушка. Жители города рассказывали, что он часто конфликтовал с учениками в школе и с детьми во дворе. Мальчик состоит на учете в полиции.