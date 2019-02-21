Госдума приняла в первом чтении законопроект об отдельной статье УК для криминальных авторитетов

Госдума приняла в первом чтении законопроект, которым вводится в Уголовный кодекс отдельная статья для криминальных авторитетов, об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

В документе говорится о введении наказания для криминальных авторитетов от 8 до 15 лет лишения свободы со штрафом до 5 млн рублей. При этом они не могут быть приговорены к условному сроку. Документ внес в Госдуму президент России Владимир Путин.

«Законопроект позволит привлекать к ответственности главарей преступного мира. Сейчас это сделать довольно сложно. На практике они действуют через подставных лиц, до последнего стараясь оставаться в тени. Президент предложил прописать в законодательстве четкий механизм, дающий возможность привлечь к уголовной ответственности за сам факт занятия высшего положения в преступной иерархии», — считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Также законопроект предлагает в качестве отдельного преступления выделить участие человека в собрании представителей или организаторов преступных сообществ для создания, руководства либо координации их деятельности (отдельная часть 1.1 статьи 210 УК). За это может грозить лишение свободы от 12 до 20 лет со штрафом до 1 млн рублей. За преступление по организации, руководству или координации деятельности преступной группировки предлагается повысить штраф до 5 млн рублей.

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В законопроекте говорится и об увеличении штрафа по другим частям ст. 210 УК. За участие в преступном сообществе штраф повышается до 3 млн рублей (сейчас он составляет до 500 тысяч рублей), также увеличиваются минимальные сроки лишения свободы — от 7 до 10 лет (сейчас — от 5 до 10 лет). Если преступление совершено с использованием служебного положения, штраф увеличивается до 5 млн рублей, сейчас его размер составляет до 1 млн рублей.

В настоящее время совершение лидером преступной группировки преступления по созданию, руководству, координации деятельности преступного сообщества или участия в собрании с этими целями, наказывается лишением свободы от 15 до 20 лет или пожизненным заключением. Законопроект предлагает дополнить сроки лишения свободы возможным штрафом в размере до 5 млн рублей.

Напомним, документ был внесен Путиным 14 февраля. В пояснительной записке к нему говорилось, что лидеры преступных организаций, координирующие их деятельность, «как правило, уходят от уголовной ответственности» из-за своего высокого положения.