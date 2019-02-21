Суд не нашел клеветы в словах врио губернатора Петербурга Александра Беглова. Тот приписал депутату желание «сдать Ленинград фашистам»

В четверг, 21 февраля, Смольнинский районный суд Петербурга отказал депутату городского парламента Максиму Резнику в удовлетворении иска к врио губернатора Александру Беглову, — об этом сообщает корреспондент «Новой газеты». Парламентарий просил признать порочащими его честь и достоинство слова главы города о нем.

Напомним, конфликт между депутатом и врио начался 23 января, когда Александр Беглов покинул заседание петербургского парламента, услышав критику в свой адрес от выступавшего на трибуне Максима Резника.

Уйдя из Мариинского дворца, Беглов отправился на встречу с ветеранами, где, судя по опубликованной в сети аудиозаписи, произнес буквально следующее: «Сегодня опять там [в Заксобрании] один из депутатов, Резник, выступал. И говорил, что надо было сдать город [Ленинград] фашистам... С ума сошел».

Позже, отвечая на вопросы журналистов об этой ситуации, Александр Беглов заявил, что не присваивал парламентарию вышеуказанные слова: «Об этом говорили ветераны, — прокомментировал врио. — Может, я повторил. У меня нет оснований не верить ветеранам и блокадникам».

В своем исковом заявлении Максим Резник требовал от временно исполняющего главы города выступить c публичным опровержением, а также возместить компенсацию морального вреда в размере 1 рубль.

Мотивировочная часть судебного решения будет подготовлена к 26 февраля. Адвокат Резника Натэла Пономарева заявила «Новой», что вердикт будет обжалован.