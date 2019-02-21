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Две аварии «Роскосмоса» стоили страховщикам 185 млн долларов. Это 30% убытков мирового рынка космического страхования

Общество

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Страховщики выплатили 185 млн долларов из-за двух аварий российской госкорпорации «Роскосмос», сообщила советник генерального директора Валентина Ракитина.

Как пишут «Ведомости», 120 млн долларов страховые компании выплатили после потери спутника Angosat, который вывели на орбиту в конце 2017 года по заказу Анголы.

Еще 65 млн долларов покрыли страховку после аварии пилотируемого корабля «Союз» в октябре прошлого года на Байконуре.

По словам Ракитиной, в 2018 году «Роскосмос» принес мировому страховому рынку менее 30% убытков. Остальные потери были вызваны иностранными авариями — на них страховщики потратили 409 млн долларов.

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После аварии на Байконуре у «Роскосмоса» возникли проблемы с поиском страховщиков. Две компании отказались от участия в конкурсах по страхованию запусков ракет-носителей «Союз-ФГ» и «Союз-2.1б». Позднее госкорпорации удалось найти страховщика, однако сумма страховки увеличилась на 23 млн рублей.

Теги:
авария, страховка, роскосмос, ek
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