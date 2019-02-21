«Мемориал» признал политзаключенным коломенского активиста, выступавшего против мусорного полигона

Правозащитный центр «Мемориал» признал политзаключенным активиста из Коломны Вячеслава Егорова, который обвиняется в неоднократном нарушении установленного порядка организации либо проведения публичного мероприятия (ст. 219 УК). Об этом сообщается на сайте организации.

«Преследование Егорова противоправно как по своей сути, так и в силу его конкретных обстоятельств», — заявили в «Мемориале». Организация считает, что сама ст. 212.1 «нарушает фундаментальные принципы права и направлена на недопустимое в демократическом обществе, необоснованное ограничение свободы собраний», что противоречит ст. 31 Конституции России, ст. 11 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и позиции ЕСПЧ.

«Мемориал» отмечает, что действия Егорова не причинили вред и не угрожали здоровью, имуществу, окружающей среде, общественному порядку или другим ценностям, охраняемым Конституцией.

«В то же время надуманными являются и конкретные обвинения в нарушениях порядка организации и проведения публичных акций, создавшие условия для уголовного преследования. Решения по соответствующим делам об административных правонарушениях были очевидно предвзятыми и выносились с вопиющими нарушениями закона», — заявили в организации.

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Напомним, Егорова задержали 31 января после обысков в его доме. Они прошли еще у 14 активистов, у всех изъяли телефоны и компьютеры. Против Егорова возбудили уголовное дело, потому что за прошлый год на него составили три административных протокола о нарушении правил проведения массовых акций (ст. 20.2 КоАП).

2 февраля Коломенский городской суд отправил активиста под домашний арест, 8 февраля ему предъявили обвинения.

С марта прошлого года жители Коломны требуют остановить работу мусорного полигона «Воловичи» и не допустить строительства новой свалки. Протесты начались из-за ухудшения экологической обстановки: местные жители отмечали усилившийся запах сероводорода, в реках и озерах стала гибнуть рыба, дети стали жаловаться на плохое самочувствие.