В Екатеринбурге школьникам показали, как разгоняют митинги

В военной комендатуре Екатеринбургского гарнизона провели мероприятие для школьников, на котором детям показали, как сотрудники военной полиции разгоняют несанкционированные акции. Судя по фотоотчету, опубликованному на сайте 66.ру, на мероприятие были приглашены учащиеся средних классов школы.

Согласно сценарию, четверо молодых людей с палками и «коктейлями Молотова» подошли к режимному объекту. Через некоторое время к ним подъехали два автомобиля военной полиции. Силовики задержали одного из «участников акции». Остальные «участники» — разбежались.

В военной комендатуре Екатеринбургского гарнизона «Новой газете» подтвердили, что мероприятие было организовано военнослужащими к 23 февраля. При этом школьники, смотревшие за «разгоном митинга», являются членами Юнармии, подчеркнули в комендатуре.

И.о. начальника штаба Юнармии по Свердловской области Татьяна Коваляк информацию об участии подопечных в «сценке» не подтвердила, но и не опровергла. По ее словам, «данного мероприятия в планах Юнармии не было».

В сентябре прошлого года в Екатеринбурге бойцы Росгвардии и казаки провели для школьников аналогичное «представление»: инсценировали захват заложников. При этом роль заложников играли сами школьники. Мероприятие посвятили трагедии в Беслане. В ответ матери погибших в Беслане детей попросили силовиков «больше не проводить подобных мероприятий».