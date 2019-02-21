В Петербурге из-за сообщения о минировании эвакуировали Эрмитаж

В Петербурге после анонимного сообщения о минировании проходит эвакуация посетителей Государственного Эрмитажа, который в четверг открыт для бесплатного посещения, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу музея.

«Получили письмо с угрозой, сейчас проводится эвакуация людей», — сказала собеседница агентства. Она уточнила РИА Новости, что 21 февраля как третий четверг месяца является днем бесплатного посещения музея.

«Фонтанка» со ссылкой на очевидцев сообщает, что несмотря на произошедшее, на входе в Эрмитаж есть очередь, никто не расходится.

Ранее в десяти российских городах прошли эвакуации из-за сообщений о минировании зданий, работу временно приостановили десятки государственных учреждений и торговых центров.

В Петербурге тогда эвакуировали посетителей всех 79 ресторанов «Макдональдс» и сотрудников штаб-квартиры соцсети «ВКонтакте» в доме Зингера. Сообщения об угрозе взрыва приходили также в Русский музей, Мариинский театр и Аничков дворец. Впоследствии информация о минировании не подтвердилась.