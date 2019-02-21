ФБК рассказал о влиятельном клане Каитовых в Карачево-Черкесии, члены которого могут быть причастны к коррупции

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) политика Алексей Навального выпустил расследование о клане в Карачево-Черкесии, члены которого могут быть причастный к коррупции. Речь идет о семье Каитовых.

Пользователи соцсетей прислали политику видео на YouTube, в котором рассказывается о строительстве дворца площадью в 2000 кв. м в Черкесске. ФБК выяснил, что на бумаге здание записано как «помещение для отдыха/оздоровительный комплекс» площадью 310 кв. м.

Дом принадлежит 17-летнему Ансару Каитову — сыну Али Каитова, который является зятем бывшего президент КЧР Мустафы Батдыева. На другого сына Али Каитова, Аслана, оформлены земли вокруг дворца.

В 2006 году Али Каитов был осужден на 17 лет колонии строгого режима за убийство семи человек. Тогда суд признал его организатором убийства, а двух его охранников — исполнителями. В 2011 году он вышел на свободу условно-досрочно. После выхода из колонии он возглавил компанию «Комплексные коммунальные системы холдинг».

Отец Али Каитова — Заур — ранее возглавлял Агентство лесного хозяйства по Карачаево-Черкесии, а его брата Магомеда называли «энергетическим королем» Северного Кавказа.

В 2002 году политик Анатолий Чубайс назначил Магомеда Каитова главой «Кавказской энергетической управляющей компании». В 2013 году его арестовали за хищение средств на сумму 4 млрд рублей, он проходил по уголовному делу как свидетель.

Брат Али Каитова, Ахмат, является главой «Карачаевочеркесавтодора», выяснил ФБК. Отец его жены Мадины, Альберт Карабашев, работал бывшим начальником полиции КЧР. Его сын Ислам Каитов, как следует из расследования, является прокурором.

Кроме того, ФБК нашел фотографии главы КЧР Рашида Темрезова с Асланом Каитовым с подписью «дорогой дядя». До работы на посту главы республики он работал гендиректором в компании под руководством Али Каитова. СМИ называли Темрезова «правой рукой» Каитова.

Расследователи также нашли фотографии Темрезова, на которых присутствуют пять разных часов. По оценкам ФБК, они стоят 2 млн рублей, 2,5 млн рублей, двое за 4 млн рублей и еще одни за 5 млн рублей. При этом в расследовании отмечается, что официальная зарплата у Темрезова — 74 тысячи рублей в месяц.

Ранее в январе в Карачево-Черкесии разгорелся скандал, связанный с семьей сенатора от республики Рауфа Арашукова. Его обвинили в участии в преступном сообществе и причастности к двум убийствам. Отца Рауфа, Рауля Арашукова, советника гендиректора «Газпром межрегионгаза», обвинили в хищении газа на сумму более 30 млрд рублей. По этому делу проходят еще пять человек, в том числе и другие родственники Рауфа Арашукова.