Володин предложил публиковать на сайте Госдумы сомнительные высказывания парламентариев с комментариями палаты

Государственная дума будет публиковать на своем сайте публичные заявление депутатов, которые не заслуживают доверия, вместе с официальной позицией нижней палаты парламента. Такое заявление сделал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«С одной стороны, это дисциплинирует и, если хотите, подтолкнет к тому, чтобы [депутаты] больше думали прежде, чем делали заявления», — сообщил он.

С другой стороны, по словам Володина, Госдума будет открыто давать оценку высказываниям парламентариев, давая понять, что палата с ними не согласна.

Спикер допустил, что прежде чем публиковать заявление на сайте, будут проводиться консультации с фракциями: «Здесь не должно быть бюрократии или какой-то линейности в этом вопросе. Хорошо все-таки, чтобы фракция давала оценку, и в основе лежало ее решение».

Володин добавил, что Госдума будет оценивать появление в СМИ недостоверных сообщений от парламентариев и новостей, тем самым сайт палаты станет площадкой, где появится «возможность разобраться, защитить коллег от фейковых новостей».

Вопрос о фейковых новостях неоднократно поднимается в Госдуме. В январе депутаты приняли в первом чтении законопроект о запрете на публикацию в СМИ и интернете недостоверных сообщений. За публикацию «фейков» может грозить административным штраф от 3 до 5 тысяч рублей для граждан, от 30 до 50 тысяч рублей — для должностных лиц и от 400 тысяч до 1 миллиона рублей — для юрлиц.