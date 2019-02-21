В суде по делу «Седьмой студии» допросили продюсера проекта «Платформа»

В Мещанском районном суде допросили бывшего продюсера «Седьмой студии» Викторию Конофееву — она занималась производством спектаклей в рамках проекта «Платформа».

Конофеева рассказала, что работала на проекте «Платформа» исполнительным продюсером с марта по ноябрь 2012 года. На работу ее принимала генеральный продюсер Екатерина Воронова. Конофеева занималась производством спектакля-перформанса «100 % Furioso» итальянских режиссеров Стефано Ричи и Джанни Форте, гастролями театра «Триада” и некоторыми другими проектами студии.

По словам свидетельницы, договора с «Седьмой студией» она не заключала и получала фиксированную зарплату. По завершении каждого мероприятия формировалась электронная отчетность и направлялась бухгалтеру Ларисе Войкиной (ранее сама Войкина в суде заявила, что по указанию Вороновой уничтожила все отчетные таблицы «Седьмой студии»). Все средства тратились на организацию спектаклей, никто при ней наличные деньги в бухгалтерию не привозил, подчеркнула свидетель.

В ходе заседания защита ходатайствовала о приобщении к материалам дела записи спектаклей проекта «платформа» за 2011-2014 год, но из-за технических неполадок суд ознакомиться с материалами не успел. Осмотр их перенесен на 26 февраля.

Кроме того, судья Ирина Аккуратова по ходатайству защиты направит запросы в «Альфа-банк» и Балтийский банк развития на предмет операций, которые проводила «Седьмая студия». К делу также приобщены рецензии на 557 листах, распечатка страницы проекта «платформа» в фейсбуке на 700 листах и список лиц, принимавших участие в проекте, на 142 листах.

Напомним, 5 февраля Мещанский суд Москвы в лице судьи Ирины Аккуратовой предложил назначить новую финансовую экспертизу по делу «Седьмой студии». Предпосылкой к решению суда стали расхождения между показаниями свидетелей и материалами дела.

Фигурантам дела «Седьмой студии» инкриминируется хищение 133 млн рублей бюджетных средств (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Деньги были выделены студии, основанной режиссером Кириллом Серебренниковым, в 2011–2014 годах на реализацию проекта по популяризации и развитию современного искусства «Платформа».

На скамье подсудимых также находятся Софья Апфельбаум, экс-гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин и ее бывший генеральный продюсер Алексей Малобродский. Бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева — единственный фигурант дела, который признал вину и заключил сделку со следствием. Ее дело, как и дело продюсера Екатерины Вороновой, выделено в отдельное производство.