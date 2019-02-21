Экологи сообщили о пропаже косатки из «китовой тюрьмы» в Приморье

Участникам коалиции общественных организаций «За свободу косаток и белух» поступила информация, что из «Центра передержки морских млекопитающих» в бухте «Средняя» под городом Находка в Приморском крае, больше известном как «китовая тюрьма», накануне пропала одна из косаток. Об этом «Новой газете» сообщили экологи, члены коалиции «За свободу косаток и белух».

На сегодняшний день известно, что компании, удерживающие в бухте «Средняя» 11 косаток и 87 белух, подали заявление о пропаже животного в полицию города Находки. 20 февраля полиция проводила следственные действия, в частности, осмотр места происшествия. По заявлению компаний-отловщиков, косатка пропала из первого вольера, в результате повреждения сетного мешка, удерживающего животных в воде.

В полиции Находки экологам отказались предоставить информацию по данному вопросу. В пресс-службе УМВД по Приморскому краю какими-либо сведениями о происшедшем не располагают.

Директор центра реабилитации морских млекопитающих «Тюлень» Лора Белоиван рассказала «Новой газете», что отловщики говорят о повреждении вольера. «Речь идет о первом вольере, он находится в углу, и с трех сторон фактически закрыт. Нереально сбежать», — объяснила она, добавив, что общественные организации не исключают версию о том, что косатку нелегально вывезли.

Фото предоставлено коалицией «За свободу косаток и белух»

Другие экологи, побывавшие 18-19 января в «китовой тюрьме», также говорят о том, что животное не могло сбежать. «Вольеры с косатками находятся под постоянным наблюдением работников компаний-отловщиков. Сети очень толстые и прочные, их целостность постоянно проверяется. Вокруг всех вольеров имеется еще одно, общее сетное ограждение, которое также тщательно контролируется с применением водолазных обследований. Вольеры с косатками находятся под постоянным видеонаблюдением. Прогрызть сети – непростая задача для косатки», — рассказали они «Новой».

Помимо нелегально вывоза, экологи полагают, что наиболее вероятная причина пропажи косатки – это ее гибель. Именно в первом вольере находился самец косатки Кирилл, который на момент обследования 18-19 января был в самом тяжелом состоянии и имел признаки серьезных заболеваний. Однако Белоиван в разговоре с «Новой» уточнила, что экологам неизвестно, какое именно животное пропало.

Ранее в «китовой тюрьме» уже пропали 3 детеныша белух, предположительно в возрасте до года. Экологи отмечают, что детеныши хуже всего переносят условия неволи. В природе они до сих пор бы питались материнским молоком.

Коалиция «За свободу косаток и белух» подала заявление в Следственный комитет по признакам жестокого обращения с животными. Экологи отмечают, что несмотря на установленные прокуратурой многочисленные факты незаконного вылова косаток и белух и несмотря на заявления Минприроды и СК о необходимости выпуска животных, ни один госорган до сих пор не принял такое решение. Животные не признаны СК вещественными доказательствами и не находятся под арестом.

В прошлом году «Новая газета» сообщала о том, что в вольерах бухты «Средняя» содержатся 11 косаток и 90 белух, которых планируют продать в океанариумы Китая по цене в почти 19 миллионов долларов.

Зоозащитники утверждают, что эти сделки незаконны. Коммерческая добыча косаток запрещена введением в 1982 году моратория Международной китобойной комиссии. В России отлов данных морских животных возможен только в учебных и научно-просветительских целях.

В ноябре 2018 года прокуратура начала проверку сообщений о вывозе косаток и белух из приморской бухты. Позднее Следственный комитет возбудил уголовное дело о незаконном вылове и наложил арест на животных.