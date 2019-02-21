Reuters: Сбербанк начал переговоры о покупке медиахолдинга Rambler Group

Сбербанк ведет переговоры о покупке медиахолдинга Rambler Group (туда входят Rambler.ru, «Лента.ру», «Газета.ру», «Афиша» и др.) у бизнесмена Александра Мамута. Об этом Reuters сообщили пять источников, знакомых с ходом переговоров.

Сами Сбербанк и Rambler Group опровергают информацию о покупке медиахолдинга. «Возможным основанием для появления такой информации стали переговоры, которые в настоящее время Rambler Group ведет со Сбербанком о рефинансировании кредитов в банке “Траст”», — заявил представитель госбанка.

По словам источника, близкого к Сбербанку, внутри менеджмента нет единого мнения о возможной сделке. Собеседник агентства утверждает, что основная часть команды против, однако на покупке настаивают президент банка Герман Греф и его первый заместитель Лев Хасис.

Rambler является конкурентом по поисковым и рекламным услугам поисковой системы компании «Яндекс», в которой Сбербанк владеет «золотой» акцией, дающей особое право накладывать вето на продажу более 25% акций. Еще одним противником «Яндекса» является Mail.Ru Group (владелец — бизнесмен Алишер Усманов).

В октябре прошлого года СМИ сообщали о том, что Сбербанк ведет переговоры с основателем «Яндекса» Аркадием Воложем о выкупе крупного пакета акций компании. Речь шла о не менее 30%. По данным СМИ, это было необходимо для того, чтобы защитить «Яндекс» от «возможных проблем с конкурентами и с государством».