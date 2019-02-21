Суд в Петербурге арестовал до 18 апреля подозреваемого в развратных действиях активиста «Весны»

Калининский районный суд Петербурга арестовал до 18 апреля активиста движения «Весна» Владимира Казаченко, подозреваемого по статье 135 УК (развратные действия). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Казаченко задержали 19 февраля, как отмечает «МБХ-медиа», вместе с ним был задержан второй фигурант дела Вадим Тишкин. Суд также арестовал его до 18 апреля.

«Росбалт» сообщает, что заседание проходило в закрытом режиме.

Владимир Казаченко в суде / Фото: Георгий Марков

По информации «МБХ-медиа», Тишкину вменяют также ст. 228 УК (хранение наркотиков). Издание отмечает, что он признал факт обнаружения наркотиков, но сказал, что они были подброшены.

19 февраля Казаченко должен был прийти в Куйбышевский районный суд Петербурга, где слушалось административное дело о его участии в несанкционированной акции в поддержку члена федерального совета «Открытой России» Анастасии Шевченко. Защитник Казаченко рассказывал, за час до начала заседания молодой человек перестал выходить на связь, на самом процессе он не появился.

Сообщалось, что в ночь на 19 февраля сотрудники полиции пришли домой к Казаченко. В участковом отделении утверждали, что «с человека нужно было взять объяснение». «Говорили, что меня нужно опросить насчет минирования за последние несколько дней», — рассказал активист «Фонтанке».