Нурсултан Назарбаев отправил в отставку правительство Казахстана

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отправил правительство страны в отставку. Его заявление опубликовано на президентском сайте. Временно исполняющим обязанности премьер-министра назначен Аскар Мамин.

По словам Назарбаева, социально-экономическая ситуация в стране в предыдущие годы была стабильной, однако для нынешнего времени предпринятые меры для улучшения жизни казахстанцев являются недостаточными.

«По многим направлениям экономики, несмотря на принятие множества законов, решений правительства, положительные изменения, так и не достигнуты. Правительству совместно с Нацбанком так и не удалось в полной мере создать реальные стимулы и инструменты для качественного роста экономики», — заявил Назарбаев.

По словам президента, в Казахстане не достает продуктивных рабочих мест, особенно в селах, а малый и средний бизнес «не стал драйвером роста». Он отметил, что за два года не была выстроена системная работа над государственными программами, в том числе индустриальной, социальной, а также по развития инфраструктуры, здравоохранения и образования.

«На все это накладывается неумение работать с населением со стороны членов правительства, министров, акимов (глав местного исполнительного органа — ред.), выслушивать проблемы людей, разъяснять проводимую работу и политику», — подчеркнул глава государства.

Новое руководство, сообщил Назарбаев, должно будет сосредоточиться на решении задач по усилению социальной поддержки малообеспеченных граждан, на улучшении жилищных условий социально-уязвимых слоев населения и на серьезном изменении политики развития регионов.

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Заявление Назарбаева об отставке правительства прозвучало на фоне массовых протестов многодетных матерей, которы проводятся в течение последних двух недель. Они требуют улучшения качества жизни своих семей.

Поводом для протестов стал пожар в доме-времянке в Астане, в результате которого погибли пятеро малолетних девочек. Родители оставили детей одних дома, поскольку ушли работать в ночную смену. Причиной пожара, по данным полиции, оказались нарушения правил пожарной безопасности при строительстве дымохода.

С сентября 2016 года правительство Казахстана возглавлял премьер-министр Бахытжан Сагинтаев. Его формирует президент страны, правительство действует в пределах срока его полномочий. Президент Казахстана избирается на пять лет. За Нурсултаном Назарбаевым закреплено особе право: на него не распространяется ограничение по срокам пребывания в должности президента.