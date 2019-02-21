Суд оштрафовал «Ведомости» за публикацию ссылки на видео с нецензурной лексикой

Мировой судебный участок оштрафовал акционерное общество «Бизнес Ньюс Медиа», юрлицо газеты «Ведомости», на 25 тыс. рублей из-за публикации ссылки на видео с нецензурной лексикой в материале об обрушении эскалатора в Риме. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу Останкинского районного суда.

В новости «Ведомостей», в которой рассказывалось об аварии, были ссылки на два источника: РИА Новости и видео на аккаунте «Фанаты ЦСКА RBWorld» в твиттере.

Представитель издания в суде пояснил, что ссылка на твит была в новости как подтверждение события и «не отсылала читателей к видео, которое содержит нецензурную брань». Он отметил, что перед просмотром записи читатель видел предупреждение о том, что материал может носить деликатный характер, и мог посмотреть его только после нажатия соответствующей кнопки. Представитель «Ведомостей» добавил, что ответственность с газеты снимал и тот факт, что видео было размещено на другой платформе.

Судья посчитал доводы защиты несостоятельными на основе «неверного толкования норм права», и признал газету виновной в распространении продукции средства массовой информации с содержанием нецензурной брани (ч. 3 ст. 13.21 КоАП). Максимальный штраф, который юридическое лицо может получить по этой статье — 200 тыс. рублей.

Авария в Риме на станции метро «Республика» произошла в октябре 2018 года. Из-за сбоя в работе эскалатора пострадали 30 человек, большая часть из которых являлась фанатами футбольного клуба ЦСКА. Они ехали на матч Лиги чемпионов, где российская команда должна была сыграть с итальянским клубом «Рома». Причиной аварии признали неполадки оборудования.