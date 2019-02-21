Глава псковского «Яблока» Лев Шлосберг обратился в Следственный комитет из-за угроз в свой адрес

Председатель псковского отделения «Яблоко» Лев Шлосберг рассказал об угрозах физической расправы, которые оставил неизвестный мужчина у входа в офис партии.

По словам Шлосберга, 20 февраля около 8 часов утра мужчина в темной одежде прикрепил лист бумаги с физическими угрозами в адрес политика. Сообщение якобы было подписано Общественным комитетом «За пытки».

«Наверное, этого следовало ожидать на фоне возбуждения заведомо незаконного уголовного дела, на фоне той политической атаки, которой подвергается псковское “Яблоко”. Такого рода люди, такого рода силы активизируются почти всегда, когда речь идет о политике», — заявил Шлосберг.

Скриншот из обращения Льва Шлосберга.

По его словам, в партии «отлично понимают», от кого исходила эта угроза. Политик заявил, что губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову «не составит труда» узнать, кем был человек, который приходил к офису накануне утром.

Депутат подал заявление в Следственный комитет по Псковской области с просьбой начать проверку и возбудить уголовное дело по ч. 2 ст. 112 УК.

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13 февраля в псковском «Яблоке» прошли обыски из-за листовок, в которых содержался призыв не голосовать за кандидатов в губернаторы региона на выборах, прошедших в сентябре прошлого года. Тогда же, осенью, следствие возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 141 УК (воспрепятствование свободному осуществлению гражданином своих избирательных прав).

По версии СК, при изготовлении листовок были обнаружены признаки нарушения законодателства о выборах, а также призыв «приводить в негодность избирательные бюллетени». На листовках был лозунг: «Недействительным выборам — недействительный бюллетень».

Шлосберг ранее сообщал, что в деле пока нет подозреваемых. Политик отмечал, что преследование направлено лично на него и «не против кого другого». 19 февраля на допрос по делу о листовках вызвали главного редактора «Московского комсомольца в Пскове» Павла Дмитриева, который приезжал во время обыска в офис партии в качестве журналиста.