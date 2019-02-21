СБУ заявила о раскрытии российской кампании по вмешательству в выборы

Служба безопасности Украины заявила, что Россия пыталась вмешаться в предстоящие президентские выборы в стране, которые должны пройти 31 марта. Об этом говорится на сайте ведомства.

В СБУ отметили, что в схеме по вмешательству в выборы участвовали граждане Украины, России и иностранных государств. Служба сообщает, что на Украине они участвовали в организации так называемых избирательных «пирамид», направленных на обеспечение необходимого количества голосов в пользу конкретного кандидата. Эти люди, по информации СБУ, ранее работали в России, где организовывали избирательные кампании провластных кандидатов и партий.

«Лица, привлеченные к этой деятельности, с самого начала осознавали ее противоправный характер и предусмотренную законом уголовную ответственность за свои действия», — приводит пресс-служба СБУ слова заместителя главы ведомства Виктора Кононенко.

СБУ отмечает, что ведомство совместно с прокуратурой и Группой быстрого реагирования (ГБР) проводит обыски у лиц, причастным, по ее данным, к группировке.

Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала более 30 кандидатов на пост президента Украины. Среди них — действующий президент Украины Петр Порошенко, шоумен Владимир Зеленский и глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.