Активиста «Ассоциации народного сопротивления» арестовали на 20 суток за акцию «За свободный интернет»
«Новая газета»редакция
Преображенский районный суд Москвы арестовал на 20 суток активиста движения «Ассоциация народного сопротивления» (АНС) Александра Буимова. Об этом «Новой газете» сообщил активист Никита Зайцев.
Суд признал Буимова виновным в правонарушении, предусмотренном ч. 8 ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение правил организации или проведения публичного мероприятия).
По словам Зайцева, на судебном заседании сотрудники Центра по противодействия экстремизму изучали видео с акции «За свободный интернет». Активисты опасаются, что оперативники задержат остальных участников публичного мероприятия.
О повторном задержании Буимова стало известно вечером 20 февраля. Домой к активисту приехали двое людей в штатском и заявили, что проводят проверку на распространение наркотиков. Буимова увезли «для беседы», его местонахождение выяснилось только сегодня.
Причиной ареста стала акция в районе метро «Сокольники» 15 февраля. Активисты АНС перекрыли часть дороги и выступили с рядом лозунгов, в том числе «За свободный интернет».
На следующий день Буимова и еще одного активиста Геогрия Коробова задержали, когда она собирались устроить экопикет в районе метро «ВДНХ». В отделе полиции у них взяли отпечатки пальцев. Задержанных заставили написать объяснительные записки, после чего отпустили без составления протоколов.