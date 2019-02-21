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Российский лыжник Ретивых завоевал бронзу на ЧМ в Австрии

Спорт

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Российский лыжник Глеб Ретивых завоевал бронзу в спринте на чемпионате мира, который проходит в австрийском Зеефельде.

Как отмечает «Чемпионат», первое место занял норвежский спортсмен Йоханнес Клебо с результатом в 3 минуты 21,17 секунды. Вторым финишировал итальянский лыжник Федерико Пеллегрино (+0,23 секунды). Ретивых завершил дистанцию на 1,37 секунды позже победителя. 

Россияне Сергей Устюгов и Александр Большунов выбыли из соревнований во время полуфиналов, а Артем Мальцев – на стадии четвертьфиналов.

ЧМ в Зеефельде проходит с 20 февраля по 3 марта. 

Теги:
em, лыжи
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