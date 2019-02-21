Российский лыжник Ретивых завоевал бронзу на ЧМ в Австрии

Российский лыжник Глеб Ретивых завоевал бронзу в спринте на чемпионате мира, который проходит в австрийском Зеефельде.

БРОНЗА! 🥉 Глеб Ретивых завоевал медаль чемпионата мира по лыжным гонкам!https://t.co/2Zasij7dQ0 pic.twitter.com/h3pIyM1ELL — Чемпионат (@championat) February 21, 2019

Как отмечает «Чемпионат», первое место занял норвежский спортсмен Йоханнес Клебо с результатом в 3 минуты 21,17 секунды. Вторым финишировал итальянский лыжник Федерико Пеллегрино (+0,23 секунды). Ретивых завершил дистанцию на 1,37 секунды позже победителя.

Россияне Сергей Устюгов и Александр Большунов выбыли из соревнований во время полуфиналов, а Артем Мальцев – на стадии четвертьфиналов.

ЧМ в Зеефельде проходит с 20 февраля по 3 марта.