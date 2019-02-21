Суд отклонил иск экс-владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова к «Росбалту»

Смольнинский суд Санкт-Петербурга отклонил иск о защите чести и достоинства бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова к «Росбалту». Об этом сообщается на сайте агентства.

Как отметил адвокат «Росбалта» Дмитрий Фирсов, в статьях, посвященных Исмаилову, не было информации, которая бы не соответствовала действительности, а за оценку произошедших событий СМИ не может быть привлечено к ответственности. Помимо этого, по просьбе ответчика суд запросил данные о привлечении к уголовной ответственности брата истца, Рафика Исмаилова. Эта информация, по его словам, также подтвердилась.

Напомним, Тельман Исмаилов подал иск в Смольнинский суд в мае 2018 года. Истец требовал суд опровергнуть информацию семи статей «Росбалта», кроме того, удалить их с сайта вместе с фотографиями. Пять статей были авторства журналиста Юрия Вершова. Другим требованием Исмаилова была выплата компенсации морального ущерба в 1 миллион рублей.

Экс-владелец Черкизовского рынка был заочно арестован Басманным судом Москвы в 2017 году вместе со своим братом Вагифом по обвинению в двойном убийстве (п. «а», «ж» и «з» ч. 2 ст. 105 УК) и незаконном обороте оружия в составе организованной группы (ч. 3 ст. 222 УК). Вместе с ним обвиняется его брат Рафик Исмаилов и предполагаемый участник преступлений Мехман Керимов.