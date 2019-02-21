В Госдуме выступили против передачи «Ельцин-центру» аварийной усадьбы на Малой Никитской

Депутаты Государственной думы выступили против передачи усадьбы Долгоруковых-Бобринских на Малой Никитской, 12 в распоряжение «Ельцин-центра». Об этом заявила депутат от КПРФ Ольга Алимова во время заседания нижней палаты парламента 19 февраля.

Депутат охарактеризовала ельцинский период в истории России с использованием слов «кидалово», «отмавродили», «прихватизация», а также высказала предположение, что экспозиция московского филиала будет посвящена «изъятию накоплений советских граждан».

О том, что в усадьбе Долгоруковых-Бобринских будет располагаться московский филиал «Ельцин-центра», стало известно еще несколько лет назад. Передача усадьбы фонду в безвозмездное пользование на 49 лет был оформлена в конце 2010 года.

Долгое время эта новость никого не волновала: в 2016 году созданная на Change.org петиция против открытия московского филиала набрала всего 50 подписей. В 2019 году ситуация изменилась: 7 февраля около 150 человек во главе с депутатом Государственной Думы от КПРФ Денисом Парфеновым провели митинг против «Ельцин-центра».

По мнению депутата, существование в Москве филиала невозможно, поскольку главный музейный комплекс, расположенный в Екатеринбурге, показывает историю страны необъективно, «не отражая 90-е как период бандитских разборок, массового вымирания населения, время упадка науки и экономики».

Другим направлением критики «Ельцин-центра» стало градозащитное. Муниципальный депутат Пресненского района Москвы Елена Ткач сообщила «Новой», что в 2012 году она увидела свет в окнах усадьбы и «подвижки» на ее территории. По словам Ткач, несколько проектов реконструкции, в том числе последний, включал постройку лифта, «выпотрошенные полностью два флигеля» и подземную парковку.

«Новая Газета» связалась с исполнительным директором «Президентского центра Б. Н. Ельцина» Александром Дроздовым:

— После реконструкции и реставрации на Малой Никитской, 12 разместятся офис и культурное пространство для горожан. На первом этаже Главного дома будет организовано небольшое пространство, посвященное московскому периоду жизни Ельцина. Там, может быть, разместятся документы и артефакты той эпохи, — рассказал Дроздов о замысле реконструкции.

— Московский филиал не будет иметь таких масштабов, как тот, что построен в Екатеринбурге, потому что места немного. Мы имеем дело с усадьбой 18-19 веков, и в этом ее главная ценность. Очевидно, что «музей Ельцина», о котором твердят депутаты, здесь не к месту.

Все элементы фасада усадьбы и интерьера, составляющие предмет охраны, будут сохранены и отреставрированы строго в исторической планировке, утверждает собеседник «Новой».

— Гости филиала будут входить в усадьбу через восточный флигель. Здесь будет устроена музейно-выставочная зона, посвященная истории усадьбы и ее обитателей. Кафе для посетителей на 25 человек расположится в западном флигеле.

По его словам, первый этаж Главного дома частично приспособят под книжный магазин. В Большом зале на втором этаже, где расположена анфилада комнат с уникальной потолочной росписью, будут проходить конференции, выставки, лекции и камерные концерты. Третий этаж займут офисы «Ельцин-центра». Подвальные помещения будут служить хранилищем фонда.

Дроздов добавил, что об установке лифта для малоподвижных людей в здании усадьбы речи не идет — сделать это запретило Москомнаследие. Однако, по его словам, подземная парковка на 25-30 мест действительно будет. Ее расположат под двором усадьбы: таким образом она не затронет фундамента построек.

На реализацию проекта из федерального бюджета в 2016 году Управление делами президента выделило почти 1,5 млрд рублей. Изначально филиал «Ельцин-центра» планировалось построить на улице Большая Филевская, но выделенный участок земли оказался продан. Тогда правительство распорядилось передать «Ельцин-центру» здание на Малой Никитской, 12.

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Усадьба Долгоруковых-Бобринских, чья история начинается с 1715 года, имеет статус объекта культурного наследия федерального значения. Известно, что Александр Пушкин снимал несколько комнат в восточном флигеле, а в Большом зале был свадебный бал поэта и его жены Натальи Гончаровой.

У здания было много владельцев, оно неоднократно перестраивалось. Последний раз усадьбу капитально отремонтировали в 1895 году. В 1918 году флигели отдали под коммуналки, а Главное здание — под казенные учреждения. Там располагались Наркомпрос РСФСР, Московская секция Российской Академии истории материальной культуры, школа для детей сотрудников ВЦИК и Государственный комитет по архитектуре.

К нашему времени состояние здания пришло в упадок. В 2011 году Москомнаследие оценил состояние усадьбы Долгоруковых-Бобринских как «неудовлетворительное, местами аварийное».

Дарья Зеленая,

специально для «Новой»