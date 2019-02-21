Верзилов: убийцы российских журналистов могли прилететь в ЦАР из Донбасса

Люди, убившие российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко в Центральноафриканской республике (ЦАР) могли специально прилететь туда из Донбасса и покинуть страну после преступления. Об этом в интервью телеканалу RTVI рассказал со ссылкой на источники участник Pussy Riot, издатель «Медиазоны» Петр Верзилов, который занимается расследованием гибели российской съемочной группы.

Он заявил, что «люди, которые совершили операцию, прилетели из Донбасса и улетели обратно». Верзилов объяснил это тем, что участие в операции россиян, которые находятся там по мандату ООН, могло привести к «скандалу».

«Наличие ЧВК в ЦАР не является секретом. Они находятся там официально, Организация объединенных наций выдала мандат на нахождение небольшой группировки там и на поставку оружия. Больше такого права ни у кого нет. То, что там находятся русские ребята — общедоступная информация. Их количество больше 200 человек, до тысячи», — рассказал он.

Верзилов также сообщил, что, по его информации, «с этой историей связаны структуры Пригожина», «это похоже на почерк его и его ребят». По его словам, эти данные подтвердили несколько источников. Верзилов добавил, что, по предварительной информации, бойцы «ЧВК Вагнера», которые находятся в ЦАР, и местные вооруженные формирования к убийству не причастны.

«Расследование будет длиться, пока мы не найдем, кто это сделал», — отметил он.

Напомним, 30 июля прошлого года журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко были убиты в ЦАР на блокпосту на пути в Бамбари. Они отправились на съемку совместного с Центром управления расследований фильма о работе «ЧВК (частной военной компании — ред.) Вагнера».

«Новая газета» публиковала материалы расследования центра «Досье», согласно которым журналисты с момента прилета в ЦАР были под контролем центральноафриканского жандарма, который вместе с еще двумя африканцами и тремя европейцами был на месте убийства. Он координировал свои действия с сотрудниками структур бизнесмена Евгения Пригожина (которого СМИ связывают с «ЧВК Вагнера») и контролировал водителя группы, утверждают расследователи.

«Досье» полагает, что водитель журналистов, Бенвеню Дувокама, являлся бывшим сотрудником и агентом местной жандармерии, однако не указывает источник этой информации. Агентство РИА Новости сообщало, что он был помещен в следственный изолятор, несмотря на статус свидетеля. По информации расследователей, его освободили из-под стражи. В российском Следственном комитете утверждали, что Дувокама отношения к жандармерии не имеет.