Прокуратура потребовала приговорить экс-мэра Владивостока к 17 годам колонии и штрафу в 500 млн рублей

Во время заседания Тверском районном суде Москвы прокуратура попросила назначить наказание для бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева в виде 17 лет колонии строгого режима и штрафа в 500 миллионов рублей, сообщает РИА Новости.

Прокуратура также озвучила наказания для директора «Дорог Владивостока» Андрея Лушникова и брата Игоря Пушкарева, Андрея Пушкарева. Для первого обвиняемого — 14 лет лишения свободы и штраф более 375 млн рублей, для второго — восемь лет колонии и штраф в 500 млн рублей. Для него запросили условный срок из-за травмы лица.

Игорь Пушкарев был задержан 1 июня 2017 года во Владивостоке и доставлен в Москву, где Басманный районный суд заключил его под арест. В ноябре того же года он подал заявление о сложении с себя полномочий главы города по собственному желанию.

Пушкарев обвиняется во взяточничестве (ч. 6 ст. 290 УК), злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК) и коммерческом подкупе (ч. 2 ст. 204 УК).

По версии следствия, с 2008 по 2015 год экс-мэр Владивостока за взятки в размере 75 млн рублей препятствовал участию коммерческих организаций в муниципальных конкурсах в сфере строительства дорог, чтобы обеспечить победу муниципальной компании «Дороги Владивостока».

Пушакрев заключил с фирмой контракт на 1,2 млрд рублей на поставку материалов, производимых, по мнению следствия, компаниями подконтрольными группе «Востокцемент». Следователи считают, что действия экс-мэра нанесли ей ущерб в размере 962 млн рублей.

С помощью махинаций семья Пушкаревых получила 471,7 млн рублей, а «Дороги Владивостока» потерпели убытки в 143,6 млн рублей из-за закупки материалов по завышенным ценам, утверждает обвинение.