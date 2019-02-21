Дагестанского блогера, задержанного после драки в московском кафе «Неолит», арестовали по делу о вербовке в ИГ

Тверской суд Москвы арестовал до 20 апреля уроженца Дагестана блогера Алибека Мирзеханова, задержанного после произошедшей 14 февраля драки со стрельбой у кафе «Неолит». Об этом сообщает ТАСС.

Первый раз Мирзеханова задержали спустя несколько дней после драки, 16 февраля, однако дело об участии в драке было прекращено и его отпустили из изолятора временного содержания 20 февраля. У выхода, по словам его адвоката Шамиля Яндарбаева, его посадили в автобус без номеров и увезли в неизвестном направлении.

О его местоположении стало известно утром 21 февраля: адвокат рассказал, что его увезли на допрос сотрудники ФСБ по делу об участии в террористической организации и вербовке (ч. 2 ст. 205.5, ч. 1 ст. 205.1 УК).

Согласно материалам дела, двое осужденных членов «Исламского государства» (запрещенной в России террористической организации) рассказывали, что Мирзеханов в 2014 году якобы показывал им видео с призывами воевать в Сирии на стороне боевиков. Сам блогер вину не признает.

Алибек Мирзеханов родился в Дербенте (Дагестан), а после переехал в Москву и стал блогером под псевдонимом Абу Ханифа Кадарский (в честь исламского богослова и т.н. «Кадарской зоны» — разгромленного в 1999 году дагестанского ваххабитского анклава), в Instagram на него подписаны около 120 тыс. человек.