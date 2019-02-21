Активиста из Петербурга, посещавшего протестные акции в маске Путина и пережившего покушение, арестовали за хранение 2 граммов боеприпасов

Невский районный суд Петербурга арестовал активиста Владимира Иванютенко, известного тем, что он участвовал в протестных акциях в маске Путина, на два месяца. Об этом ходатайствовало следствие. Он проходит подозреваемым по делу о хранении боеприпасов.

Владимир Иванютенко. Фото из личного архива

Читатели «Новой газеты» помнят историю активиста Иванютенко — зимой 2017 года он пережил покушение (двое напали и ударили ножом), а вскоре в одном из нападавших Иванютенко узнал Виктора Амельченко — человека, работавшего на команду ресторатора Евгения Пригожина и выполнявшего особые поручения в интересах «кремлевского повара».

Узнав нападавшего на очной ставке, Иванютенко потребовал арестовать Амельченко, но следователь, наоборот, отпустил его.

Теперь же арестовали самого Иванютенко.

По версии следствия, вечером 18 февраля Иванютенко в магазине «Пятерочка» на улице Дыбенко передал участвующему в оперативном эксперименте добровольному помощнику полиции отрезок огнепроводного шнура (не относится к категории боеприпасов и взрывных веществ) и два электродетонатора (которые считаются взрывными устройствами). Согласно справочным данным, с которыми ознакомилась «Новая газета», в материалах дела указано, что каждый из этих детонаторов «содержит заряд в 1 грамм взрывчатого вещества».

Дознание посчитало, что свободу Иванютенко следует ограничить, поскольку у него есть родственники, живущие за рубежом, и следовательно, тот может скрыться. Кроме того, следствие обратило внимание суда, на то, что Иванютенко придерживается националистических взглядов и якобы принадлежит к националистической организации «Антивоенный комитет».

Аккаунты петербургской организации «Антивоенный комитет» открыты в популярных соцсетях. Там указана цель участников сообщества: выступать против ввода российских войск на территорию Украины, «в том числе в Крым», и против войны между братскими народами.

Прокурор ходатайство об аресте Иванютенко поддержал.

Адвокаты Иванютенко заявили, что тот не намерен скрываться, а действие, из-за которого было возбуждено уголовное дело, было совершено им «по глупости». Но суд арестовал активиста.