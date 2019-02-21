В Крыму против фигуранта бахчисарайского дела «Хизб ут-Тахрир» возбудили новое дело

Управление Федеральной службы безопасности по Республике Крым возбудило уголовное дело о призывах к терроризму (ч. 2 ст. 205.2 УК) против Сейрана Салиева — фигуранта второго бахчисарайского дела «Хизб ут-Тахрир» (запрещенной в России террористической организации).

Постановление о возбуждении уголовного дела было подписано следователем 9 февраля и передано Салиеву через приемное окно его камеры в СИЗО. По версии следствия, он призывал.к терроризму в постах на своей странице во «ВКонтакте», ссылки на конкретные на посты в документе не приводятся — Салиев удалил аккаунт в 2017 году.

«Это давление на моего подзащитного, потому что за полтора года его нахождения в СИЗО он не ломается, очень уверенно себя чувствует, и, возможно, следствие хочет повлиять на него посредством второго уголовного дела. Следствие хочет сломать моего подзащитного и склонить его к признанию вины и даче необходимых следствию показаний», — дал оценку второму уголовному делу против Салиева адвокат Маммет Мамбетов, который также заявил, что защита будет обжаловать постановление.

Сейран Салиев.

Аналогично оценила преследование Салиева его супруга Мумине: «Это попытка давления на фигурантов его дела, на семью, на активистов, которые являются рупором нашего мирного сопротивления, а значит на весь наш народ».

Также она заявила, что во время ее допроса в рамках второго уголовного дела против мужа, следователь пытался принудить ее дать обвинительные показания. «7 февраля я была на допросе у следователя, где на меня оказывалось моральное и психологическое давление с целью получения информации, которая была бы использована с целью обвинения моего мужа», — рассказала Мумине Салиева.

В 2017 году Сейран Салиев привлекался к административной ответственности за публикации в соцсетях, а 11 октября 2017 года его, а также еще пятерых жителей Бахчисарая, арестовали по обвинению в участии в исламской партии «Хизб ут-Тахрир» (ч. 2 ст. 205.5 УК).

Четверо фигурантов первого бахчисарайского дела «Хизб ут-Тахрир», находившиеся под стражей с мая 2016 года, в конце декабря прошлого года были осуждены на сроки от 9 до 17 лет колонии строго режима.