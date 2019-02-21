Таксиста из Таджикистана арестовали по делу об оправдании теракта в петербургском метро

Приморский районный суд Петербурга арестовал на два месяца гражданина Таджикистана Алишера Джураева, подозреваемого в публичном оправдании теракта в петербургском метро (ч. 2 ст. 205.2 УК), сообщает пресс-служба судов города.

По версии следствия, через несколько часов после взрыва он разместил на канале «Путеводитель в исламское государство» в онлайн-рации Zello два аудиофайла с оправданием теракта.

О задержании Джураева пресс-служба петербургского ФСБ сообщила 19 февраля, также были опубликованы кадры его задержания, на которых мужчины в штатском валят его на снег и заламывают руки.

Гражданина Таджикистана задержали 19 февраля возле дома на Парашютной улице, 52, где он снимал квартиру, уточняет «Фонтанка». Он работал таксистом «Яндекс.Такси», у него двое малолетних детей.

Теракт в метро Санкт-Петербурга произошел 3 апреля 2017 года на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический Институт-1». В результате происшествия погибли 15 человек, пострадали более 60. Террорист Акбаржон Джалилов, устроивший взрыв, скончался.

По уголовному делу проходят 11 человек. По версии следствия, для теракта в Петербурге они изготовили три взрывных устройства, из которых сработало только одно — то, которое пронес с собой смертник Джалилов.

Другое он разместил на платформе станции «Площадь Восстания», но оно не сработало. Третье должны были пронести его сообщники, однако их задержали сотрудники правоохранительных органов.