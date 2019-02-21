«С уважением к животному»: заместитель верховного шамана рассказал о сожжении пяти верблюдов для «укрепления России»

В Иркутской области шаманы из организации «Хухэ Мунхэ Тэнгэри» («Вечно синее небо») провели обряд «на укрепление России и его народов», в рамках которого сожгли туши пяти верблюдов. Видеозапись была опубликована в начале февраля, а 21 февраля лидер организации, заместитель верховного шамана России и инициатор ритуала Артур Цыбиков рассказал местному отделению «Комсомольской правды» о его причинах.

Обряд провели на шаманской базе у Ангарска, как пишет «КП», сразу после начала Белого месяца (Нового года по лунно-солнечному календарю, т.е. 5 февраля), однако ролик был выложен еще 1 февраля. На нем пятерых верблюдов вначале ведут через толпу, а после туши уложили на дрова, обложили сладостями и подожгли.

Именно такое число животных, пять, было выбрано, поскольку «как в школе, оценка "пять" всегда была наивысшей оценкой наших знаний <..> нужно все делать на "отлично"», говорит Цыбиков на видео. «Сохраняя и возраждая традиции, мы восстанавливаем те незыблемые культурные ценности, которые приведут к возрождению нашего большого государства, нашей страны», — добавляет он.

«Этот обряд называется Уусэ, когда зимой в самое голодное время люди забивают скот. Но все проходит с уважением к животному, нельзя, например, чтобы его кровь попала на землю», — объяснил он в разговоре с «КП». Животных для ритуала им предложил разводчик из Бурятии: «Сказал, что сейчас начнется весенний гон. Верблюды станут агрессивными и многих придется забить <..> Я тогда подумал, что это знак и выкупил животных».

Пользователи YouTube в комментариях к ролику раскритиковали обряд. Против также высказались в бурятском шаманском центре «Тэнгэри», назвав ритуал ангарской шаманской организации немыслимым и кощунственным: верблюд, наиболее почитаемое животное, в подношение никогда не ставился, а на почетной стене для божеств был портрет лидера организации.